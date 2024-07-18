В казанской РЖД заявили о готовности антитеррористической безопасности к БРИКС

Вокзалы Казани полностью готовы в плане антитеррористической безопасности для проведения саммита БРИКС. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-Информе».

«Сегодня на вокзале „Казань-1“ вместо 102-х несертифицированных видеокамер проведена замена на 438. То есть, в 3 раза практически мы увеличили количество видеокамер. Также необходимо было принять двух сотрудников и провести им аттестацию в сфере транспортной безопасности. В остальном вокзал „Казань“ соответствует всем требованиям», — рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Отдельно спикер остановился на ветке «Казань — Аэропорт», которой будут активно пользоваться гости саммита. По его словам, данный маршрут строился в 2013 году — еще при проведении Универсиады.

«Там сразу были учтены все требования антитеррористической защищённости, есть все необходимое оборудование, которое для этого предназначено. Оно по данному направлению есть и работает. Есть у нас ситуационный центр, который занимается контролем работы», — сообщил Черемнов.

По словам спикера, на вокзале «Казань 2» осталось заменить две сертифицированные рамки, до 27 июля эта работа будет полностью закончена. Также ведется работа с персоналом.

«Один сотрудник принят и будет аттестован до 15 августа. По второму сотруднику данная работа проводится. До 1 сентября я уверен, что мы эту работу выполним», — отметил он.

Открытым остается вопрос ограждения двух станций — это «Казань» и «Восстание пассажирская».

«На спортивные Игры БРИКС мы вышли из положения, дополнительно поставив 22 поста физической силы, которые перекрыли недоработанные моменты по ограждению и закрыли ту брешь, которая есть в части ограждения территории», — пояснил он.

При помощи Правительства РТ сейчас ведется работа над вопросом выделения финансирования на обустройство ограждений. Так, для станции «Казань 1» необходимо установить 2,5 км ограждений, для станции «Восстание пассажирская» — порядка 8 км ограждений.

«Этот вопрос пока до конца не решен. Если мы не успеем поставить, то задействуем на саммит физические посты, которые полностью перекроют существующую брешь», — сообщил Черемнов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как ранее подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ожидается участие Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.

Ранее Черемнов сообщал, что в Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусный маршрут от станции до острова.