В Свияжске в 2025-м хотят запустить автобусный маршрут от станции до острова

По маршруту «ЖД станция Свияжск (поселок Нижние Вязовые) — остров-град Свияжск» хотят запустить регулярный автобусный маршрут. Планируется, что он начнет курсировать с 2025 года, рассказал замначальника ГЖД по территориальному управлению Александр Черемнов, чьи слова приводит РБК Татарстан.

Со слов спикера, автобус нужен, чтобы возить туристов до одной из популярных достопримечательностей Татарстана. Сейчас путешественники добираются до острова-града на электричках или ускоренных поездах из Нижнего Новгорода.

Интересно, что раньше там ходили временные автобусные рейсы. Однако с 2025-го по данному маршруту начнет ездить нормальный рейсовый автобус, чье расписание «подвяжут» под время электропоездов.

Черемнов уточнил, что запуск маршрута ГЖД уже подтвердили в министерстве транспорта РТ. Перевозить туристов будут в рамках программы обслуживания сельских поселений автобусными маршрутами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Вещдок: папка с эскизами». Экспозиция посвящена папке с эскизами детских игрушек, спроектированных в лагере художником Борисом Крейцером (1905–1979), который был талантливым архитектором и книжным иллюстратором.

Также этим летом в Свияжске проведут благотворительный аукцион в пользу местных бездомных животных.