На вокзале Казани перед саммитом БРИКС откроют бизнес-зал

В ближайшее время на вокзале «Казань-1» к саммиту БРИКС планируется открытие бизнес-зала по типу аналогичного зала в аэропорту. Каким он будет, на пресс-конференции рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов, отвечая на вопрос «Татар-информа».

«Бизнес-зал будет включать несколько зон, в том числе зону отдыха для маленьких пассажиров. Также предусмотрена небольшая буфетная зона», — сообщил спикер.

Наполняемость бизнес-зала составит до 25 человек, чтобы всем было удобно и комфортно.

«Зал полностью будет оборудован системой навигации, мультимедиа. Мы постарались предусмотреть все моменты, с учетом всех предложений от людей, которые пользуются такими услугами», — добавил Черемнов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице республики с 22 по 24 октября. Принять участие в мероприятии планируют около 30 делегаций. Как ранее подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Ожидается участие Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.