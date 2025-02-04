В Казани жители одного из ЖК долгие годы борются с потопом на подземной парковке

В Казани жители одного из жилых комплексов на проспекте Победы уже много лет борются с водой, которая из-за ошибок проектировщиков заливает их подземную парковку. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Чтобы хоть как-то осушить минус первый этаж парковки, жильцы дома №139 по проспекту Победы сверлят дыры в бетонном полу, через которые вода уходит на минус второй этаж. Впрочем, от необходимости носить специальные сапоги на резиновой подошве это не спасает.

Нижним ярусом двухуровневой парковки не пользуется никто — фактически это не автостоянка, а водосборник. Но и на верхнем ярусе над машинами приходится устраивать навесы для сбора воды.

«Чтобы над моим парковочным местом не капала вода, над ним сделали поддон, от которого отходит труба и сливается в минус второй этаж. Сделали они это только потому, что я написал, что они мне краску на машине испортили. <...> За все эти удобства я плачу 2,5–3 тыс. [рублей] в месяц», — пояснил местный житель Евгений Шайхутдинов.

По словам заместителя директора ООО «УК ЖИК ПРЕМИУМ» Ильнура Газизова, причина проблемы — изначально неверно сделанная строителями ныне уже ликвидированного ООО «ЖК „Победа“» гидроизоляция.

«Застройщик сделал дополнительные лотки. Мы прокачку этих швов сделали. Сверху ежегодно ремонтируем треснувший асфальт, чтобы туда меньше попадало вода. Снег всю зиму вывозим. Но всё это не позволяет держать ее в сухом виде», — констатировал представитель управляющей компании.

Газизов добавил, что осушить парковку можно лишь путем капитального ремонта, но он окажется не по карману большинству жильцов. «Минимум десятки миллионов [рублей]. Не один десяток миллионов. Но это неподъемно будет для большинства», — признал он.