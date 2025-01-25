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Общество 25 января 2025 17:36

Жильцы дома по улице Ботаническая в Казани пожаловались на прорыв канализации

Жильцы одного из домов по улице Ботаническая в Казани жалуются на прорыв канализации, приведший к провалу грунта и образованию водоема, заполненного сточными водами. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Прорыв трубы и провал грунта над коллектором произошли два месяца назад. Прорыв так и не заделан. Глубина водоема, заполненного канализационными водами, превышает метр, длина — около 30 метров, и он продолжает увеличиваться.

Помимо отталкивающего запаха, возникшее «озеро» мешает местным жителям передвигаться — достаточно неверного шага, чтобы оказаться в воде.

По информации МУП «Водоканал», коллектор на балансе предприятия не находится. Соответственно, затраты на ремонт трубопровода не предусмотрены. Поэтому «Водоканал» готов только «установить перекачивающую технику».

Обращения в другие инстанции также оказались бесполезными, и теперь жильцы собираются направить коллективную жалобу в прокуратуру.

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#прорыв трубы #канализация
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