Жильцов дома в центре Казани обеспокоил подкоп в одной из квартир

Жильцов пятиэтажки, расположенной в центре Казани, напугал подкоп, который устроил собственник одной из квартир на первом этаже. Об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Председатель и члены правления ТСЖ потребовали разъяснений от владельца квартиры и осмотрели ее. Оказалось, что земляные работы вышли за пределы помещения, распространившись вширь.

Одна из обитательниц дома предположила, что инициатор работ решил обзавестись подвалом, но, по ее словам, такие работы угрожают безопасности фундамента здания (оно было построено в 1960-х годах).

Сам владелец квартиры заявил, что проводит обычный ремонт полов, и заверил, что у него есть необходимое разрешение от полиции. Однако его соседи подчеркнули, что полиция не выдает подобных разрешений.

Обеспокоенные жильцы обратились в контролирующие органы. Городские власти направили в ответ разъяснение, но результаты проверки на данный момент еще не известны.

Впрочем, студенты, принимавшие участие в создании подкопа, рассказали, что решили прекратить сотрудничество с владельцем квартиры после разговора с другими жильцами. Они пояснили, что нашли эту работу по объявлению.