В Казани обнаружен самый проблемный дом

Самым проблемным домом в столице Татарстана является дом №2 по улице Гаврилова. Жильцы здания годами вынуждены существовать в ужасных условиях, передает телеканал «Татарстан 24».

Одним из самых проблемных моментов стал прорыв трубы в подвале, из-за которого пар поднялся до самой крыши дома. А внутри квартир жильцы страдают от плесени, частых прорывов канализационных труб и затоплений. Из-за аварий отключают воду и отопление, а ремонтные работы тянутся неделями.

По словам жильцов дома, управляющая компания не стремится решить проблемы кардинально. Рабочие только латают трубы и подкрашивают разрушающийся из-за сырости фасад.

Побывавшие недавно в доме сотрудники Госжилинспекции и пришли к выводу, что многоэтажка является самой проблемной в столице Татарстана. Инспекторы потребовали от управляющей компании устранить нарушения до 28 января, но пока коммунальщики так и не приступили к работам.