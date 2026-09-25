В Казани завершилось тестирование нового троллейбуса производства КАМАЗа

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В столице Татарстан завершилась опытная эксплуатация нового низкопольного троллейбуса «КАМАЗ-62825». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Тестирование было организовано на маршрутах №1, 5 и 8. По итогам месяца обкатки большинство пассажиров отметили комфорт, удобство посадки и современный дизайн машины.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Вместе с тем специалисты выявили ряд замечаний, которые уже переданы производителю. «В ответ мы получили обещание оперативной обратной связи и готовности к доработкам», – подчеркнули в пресс-службе.

В «Метроэлектротрансе» заверили, что продолжают внимательно изучать предложения разных производителей, чтобы сделать городской электрический транспорт Казани еще более удобным, экологичным и современным.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

«КАМАЗ-62825» был передан для тестирования в столицу РТ еще в конце июля. Машина способна работать как под контактной сетью, так и без нее. Запас автономного хода составляет до 30 километров. Троллейбус оснащен аккумуляторной батареей емкостью около 95 кВт·ч, которая заряжается от контактной сети примерно за 30 минут. Максимальная скорость – 70 км/ч. Салон рассчитан на 85 пассажиров, включая 34 сидячих места.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ начнет производство и поставку электробусов особо большого класса.