КАМАЗ протестирует троллейбус в Казани

Муниципальное предприятие «Метроэлектротранс» получило для опытной эксплуатации троллейбус КАМАЗ-62825, сообщил агентству «Татар-информ» один из разработчиков решений для транспортного средства.

Машина способна работать как под контактной сетью, так и без нее. Запас автономного хода составляет до 30 км. Троллейбус оснащен аккумуляторной батареей емкостью около 95 кВт·ч, которая заряжается от контактной сети примерно за 30 минут.

Максимальная скорость – 70 км/ч. Салон рассчитан на 85 пассажиров, включая 34 сидячих места.

Генеральный директор ООО «Сервисный центр Транстелематика» Михаил Казаков рассказал, что троллейбус оснащен бортовым компьютером российского производства, внесенным в реестр Минпромторга. Его программное обеспечение включено в реестр отечественного ПО Минцифры. На базе этого комплекса работают информационные табло, медиаэкраны и система подсчета пассажиров. Также он обеспечивает работу систем видеонаблюдения, навигации и связи.

В мэрии Казани «Татар-информу» сообщили, что троллейбус готовится к испытаниям. Его тестирование должно начаться на следующей неделе.

«Решение о целесообразности использования на маршрутах будет принято после проверки заявленных характеристик в ходе опытной эксплуатации в зависимости от финансовых возможностей», – отметили в пресс-службе.

Фото ООО «Сервисный центр Транстелематика»