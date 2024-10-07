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В Казани завершается реставрация трех исторических мечетей
В столице Татарстана завершаются работы по реставрации трех исторических мечетей. Об этом сообщил префект территории «Старый город» Айрат Фаизов на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Одной из них является соборная мечеть «Аль-Марджани» на территории Старо-Татарской слободы. Рабочие уже завершили ремонт кровли и фасада, укрепление фундамента мечети. Кроме того, воссозданы исторический интерьер и ограждения, заменены инженерные сети. Сейчас там близятся к концу работы по обустройству музея и библиотеки.
Обновление затронуло и мечеть «Иске таш» на улице Мазита Гафури. Здесь привели в порядок кирпичную кладку цоколя и фундамента, комплексно отреставрировали минарет, кровлю и фасад, а также воссоздали деревянные и металлические лестницы, двери и кованые навесы.
Третьей стала Новослободская (Белая) мечеть на улице Кызыл Татарстан. Здесь демонтировали пристрои советского периода и восстановили исторический облик здания, усилили фундамент, завершили монтаж наружных и внутренних инженерных сетей, восстановили минарет.
«Сразу три мечети приведены в порядок в этом году. На сегодняшний день все три жемчужины возрождены и принимают своих прихожан. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Для туристической привлекательности это большой вклад», — резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин.
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