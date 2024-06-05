Мечеть «Иске Таш» в Казани откроется после реставрации к сентябрю

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Мечеть «Иске Таш», расположенная в Ново-Татарской слободе Казани, может открыться для верующих уже в августе текущего года. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов во время выездного совещания по вопросам сохранения объектов культурного наследия в рамках реализации федерального проекта «Историческая память».

«У мечети большая история. Что только там ни находилось: и детская художественная школа, и складские помещения. Здание утратило свой первоначальный облик. Его мы сейчас активно восстанавливаем. Надеемся, что уже в конце августа этого года мечеть откроет свои двери для верующих», – рассказал Гильмутдинов.

Работы в мечети «Иске Таш» начались в 2020 году. Заказчиком проекта выступил Минкульт РФ. На его реализацию были выделены федеральные средства. Разработка проектной документации в 2020-2021 годах обошлась в 6,9 млн рублей. Работы в рамках двух госконтрактов на сумму более 72 млн рублей выполнены в полном объеме, сообщает региональное отделение «Единой России». Специалисты усилили грунты основания, отреставрировали кирпичную кладку цоколя и фундаментов, комплексно сделали реставрацию минарета, кровли и фасадов. Капитальный ремонт проведен на внутренних электро- и инженерных сетях. Кроме того, в ходе работ были воссозданы деревянные и металлические лестницы, изготовлены и установены новые двери и окна.

Согласно госконтракта, заключенного в июне прошлого года на сумму порядка 33 млн рублей, специалисты должны выполнить реставрацию окон минарета и интерьеров, монтаж сантехприборов, осветительного и отопительного оборудования, устройство теплового пункта и системы вентиляции.

Работы по благоустройству территории, монтаж системы видеонаблюдения, архитектурная подсветка здания, индивидуальное освещение и закупка предметов интерьера не входят в стоимость реставрации объекта за счет федеральных средств. Предполагается, что эти виды работ будут проведены за счет средств благотворителей.

Участники выездного совещания также посетили реставрируемый Петропавловский собор в Казани. Здесь с 2016 по 2023 год по программе «Историческая память» за счет средств федерального бюджета проведены первоочередные противоаварийные работы. Они коснулись западной, центральной и восточной части, ремонта гульбищ и лестниц.

Кроме того, специалисты завершили ремонт фасада, кровли, главков, крестов, окон, отреставрировали фасадные иконы собора. Также заменены внутренние инженерные сети, оборудование собора, восстановлены все помещения первого этажа и трапезной части верхнего храма.

Ильдар Гильмутдинов рассказал, что на реставрацию Петропавловского собора из федерального бюджета уже направлено уже около 600 млн рублей. «Объект уникальный и очень большой – работы предстоит много. В этом году планируем полностью восстановить колокольню, которая не действовала долгие годы. Надеемся, что уже в ближайшем будущем она откроется и привлечет большое внимание туристов и жителей нашего города. Сам собор уже привели в порядок снаружи, остались внутренние работы и благоустройство», – сказал депутат.

Гильмутдинов уточнил, что большая часть работ должна быть завершена к концу 2026 года.

Он также сообщил о планах, которые предстоит выполнить в рамках проекта «Историческая память». Так, по его словам, будет проведена реконструкция Закабанной мечети на улице Хади Такташа. «Это культовое сооружение тоже утратило свой первоначальный вид. Все объекты, с которыми мы работаем, – наше достояние. Их необходимо защищать не только на региональном, но и на федеральном уровне», – подчеркнул Гильмутдинов.

Федеральный проект «Единой России» «Историческая память» направлен на сохранение исторического и культурного наследия России. Благодаря ему в Казани уже отреставрировали Апанаевскую и Азимовскую мечети.

В выездном совещании также приняли участие ответсек Общественного Совета федерального партийного проекта «Историческая память», советник ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Игорь Егоров, руководитель Регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

Ранее в интервью «Татар-информу» Ильдар Гильмутдинов говорил о том, что при формировании федерального проекта «Историческая память» существовала договоренность, что в него должны попадать религиозные объекты, так как их восстановление «финансово сложно для региональных бюджетов».