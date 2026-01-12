В Казани закрылись магазины фирмы, заменившей ушедший Decathlon

В столице Татарстана закрылись два магазина сети спортивных товаров Desport, которая заменила ушедшую из России после начала специальной военной операции сеть Decathlon. Об этом сообщается на информационном портале 2ГИС.

О магазине, расположенном по адресу: ул. Родины, 61, на сайте 2ГИС сказано: «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает».

О втором магазине сети, находящемся около торгового центра «Тандем» по адресу: пр. Ибрагимова, 54, говорится более лаконично: «Филиал временно не работает».

Таким образом, магазины сети Desport проработали в Казани чуть более двух лет: первый из них (на улице Родины) открылся 1 декабря 2023 года.

В октябре прошлого года газета «Коммерсантъ» узнала, что операционная компания сети спорттоваров Desport, АО «Октоблу», может быть признана банкротом. Заявление в Арбитражный суд Москвы подал один из контрагентов фирмы – ООО «Спорт импекс». При этом всего к «Октоблу» на тот момент было подано 123 иска на 847,6 млн рублей.

Сеть Desport начала испытывать трудности в условиях общего снижения спроса на спортивные товары. К началу осени 2025-го число профильных магазинов в России сократилось на 6% за год, до 3,8 тыс., из-за давления онлайн-торговли и общего снижения потребительской активности.

Еще до этого эксперты связали начавшееся закрытие магазинов Desport с отсутствием уникального торгового предложения и высокими операционными расходами, необходимыми для поддержания цен на привычном покупателю уровне.