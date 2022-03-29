Decathlon объявил об уходе из России

Французская компания Decathlon закроет свои магазины в России. Торгующий спорттоварами ритейлер не может поставлять продукцию в страну из-за санкций.

«Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов», — сообщили в компании.

Во вторник, 29 марта, немецкий DIY-ритейлер OBI объявил о намерении возобновить работу в России уже со следующей недели. В начале марта компания также сообщила об уходе из РФ.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как зарубежные компании просят не вводить внешнее управление в их российских филиалах. По словам чиновника, большинство крупных игроков надеются вернуться в Россию.

«Они действительно нам потихонечку говорят, что, ну, вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — объяснил в субботу Медведев.

Напомним, в Казани на сегодня действуют два магазина Decathlon. Еще один расположен в Набережных Челнах.