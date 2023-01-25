Французский ретейлер Decathlon решил продать свой бизнес в России

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon ищет покупателя на свои российские активы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупных торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Несколько собеседников рассказали, что сеть рассчитывает продать бизнес целиком, один источник отмечает, что ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

Весной 2022 года в стране было 57 магазинов компании, сейчас, согласно информации на сайте организации, их осталось 28. После начала военной спецоперации России на Украине Decathlon заявил, что закроет свои российские магазины из-за сложностей, связанных с поставкой продукции в связи с антироссийскими санкциями. Все магазины, в том числе интернет-магазин «Декатлон», были закрыты 27 июня.





