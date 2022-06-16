Decathlon временно закроет магазины в России с 26 июня

Сеть магазинов Decathlon временно закроются по всей России с 26 июня этого года. Об этом «Татар-информу» сообщили сотрудники организации.

«26 числа с 22.00 все магазины на территории России будут временно закрыты», — рассказал сотрудник поддержки.

Собеседник агентства не уточнил точную дату возобновления работы магазинов, но выразил уверенность, что рано или поздно они откроются вновь.

Отметим, что покупки товаров через сайт уже недоступны, однако до закрытия все торговые точки будут работать в обычном режиме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что французская компания Decathlon закроет свои магазины в России, потому что торгующий спорттоварами ритейлер не может поставлять продукцию в страну из-за санкций.

Страны Запада начали ужесточать антироссийские ограничительные меры после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.