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Новости Татарстана и Казани
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В Казани за 1,1 млн рублей отремонтируют коллектор на улице Липатова
В столице Татарстана выделят более чем 1,1 млн рублей на капитальный ремонт участка канализационного коллектора на улице Липатова. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что речь идет об участке коллектора длиной 34 погонных метра от железной дороги до самотечной канализационной станции от КНС «КОМЗ».
Старые трубы диаметром 500 миллиметров заменят на новые из полиэтилена диаметром 400 миллиметров. После завершения работ потребуется провести озеленение участка.
Заказчиком выступает МУП «Водоканал». Подача заявок завершится 13 мая, исполнителя определят 20 мая. Подрядчик сразу должен будет приступить к работам и выполнить их в течение 45 календарных дней.
В январе этого года стало известно, что в Казани за 3,1 млн рублей отремонтируют сети водоотведения по улице Липатова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице РТ завершено восстановление участка третьего северного коллектора. Полностью завершить работы планируется в июле.
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