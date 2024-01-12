news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 12 января 2024 06:00

В Казани за 3,1 млн рублей отремонтируют сети водоотведения по ул.Липатова

Скопировать ссылку

В Казани за 3,1 млн рублей проведут капремонтремонт и текущее обслуживание сетей водоотведения по ул.Липатова, 37. Об этом сообщается на портале госзакупок РТ.

Заказчиком работ выступает МУП «Водоканал». Ремонт развернется на участке от железной дороги до самотечной КС d 800 мм.

Согласно договору, работы должны быть завершены до 30 марта 2024 года.

#ремонт #канализация
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100