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В Казани за 3,1 млн рублей отремонтируют сети водоотведения по ул.Липатова
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В Казани за 3,1 млн рублей проведут капремонтремонт и текущее обслуживание сетей водоотведения по ул.Липатова, 37. Об этом сообщается на портале госзакупок РТ.
Заказчиком работ выступает МУП «Водоканал». Ремонт развернется на участке от железной дороги до самотечной КС d 800 мм.
Согласно договору, работы должны быть завершены до 30 марта 2024 года.
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