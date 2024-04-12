Ремонт третьего северного коллектора в Казани планируется завершить в июле 2024 года

Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани на третьем участке третьего северного коллектора стартовал монтаж полимерного рукава протяженностью 128 м. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы ведутся от перекрестка ул.Ф.Амирхана с ул.Четаева вдоль КНИТУ им.Туполева-КАИ. Трубопровод предварительно очистили от грунта и ила, промыли, после монтажа рукава коллектор прогреют — для этого проложат шланги, по которым в течение двух дней будут подавать горячую воду. В последующие два дня будет выполнено охлаждение трубопровода для полимеризации и затвердевания рукава.

«Работы с окончательным благоустройством на данном участке по графику планируем завершить в июле этого года, — сообщил директор МУП „Водоканал“ Андрей Егоров. — В результате город получит усиленную конструкцию трубопровода, которая позволит выдерживать нагрузку грунта, грунтовых вод и дорожного движения над коллектором. Расчетный срок службы обновленного коллектора составит не менее 50 лет».

Общая протяженность третьего участка коллектора по ул.Ф.Амирхана составляет 767 метров. Реконструкция трубопровода протяженностью 413 метров уже выполнена с монтажом 5 новых и ремонтом 4 существующих камер (открытым способом — 137 м, методом санации с применением полимерного рукава — 276 м). Благоустройство возле дома № 60 по Чистопольской восстановлено, движение транспорта с ул.Ф.Амирхана на Чистопольскую возобновлено. Таким образом, на третьем участке остается восстановить трубопровод протяженностью 354 м.