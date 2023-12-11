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В Казани хотят поставить бюст «казахстанского Тукая»
В 2024 году в Казани должен появиться бюст казахстанскому общественному деятелю, писателю, поэту Абаю Кунанбаеву. Об этом «Татар-информу» рассказа Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.
«Надеемся, что на следующий год мы установим бюст Абаю Кунанбаеву, он практически как Тукай: поэт, философ, основоположник казахской письменности», – провел аналогию Искаков.
Он напомнил, что в городе Семей в Абайской области Казахстана уже есть памятник поэту Габдулле Тукаю и поэту, военному корреспонденту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.
«Мы надеемся, что на принципе взаимности, как это принято в международной практике, что на следующий год будет установлен бюст нашего Абая Кунанбаева. Думаю, что в 2024 году мы станем свидетелями этих договоренностей», – рассказал «Татар-информу» генконсул.
Напомним, что этим утром в Казань прилетела многочисленная делегация из Казахстана во главе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым. Гости уже посетили Агентсво инвестиционного развития Татарстана, Национальную библиотеку, а завтра им покажут Иннополис и ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани.
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