В Казани хотят поставить бюст «казахстанского Тукая»

В 2024 году в Казани должен появиться бюст казахстанскому общественному деятелю, писателю, поэту Абаю Кунанбаеву. Об этом «Татар-информу» рассказа Генконсул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

«Надеемся, что на следующий год мы установим бюст Абаю Кунанбаеву, он практически как Тукай: поэт, философ, основоположник казахской письменности», – провел аналогию Искаков.

Он напомнил, что в городе Семей в Абайской области Казахстана уже есть памятник поэту Габдулле Тукаю и поэту, военному корреспонденту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

«Мы надеемся, что на принципе взаимности, как это принято в международной практике, что на следующий год будет установлен бюст нашего Абая Кунанбаева. Думаю, что в 2024 году мы станем свидетелями этих договоренностей», – рассказал «Татар-информу» генконсул.

Напомним, что этим утром в Казань прилетела многочисленная делегация из Казахстана во главе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым. Гости уже посетили Агентсво инвестиционного развития Татарстана, Национальную библиотеку, а завтра им покажут Иннополис и ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани.