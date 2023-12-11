Делегации из Казахстана презентовали инвестиционный потенциал Татарстана

Делегация из Казахстана во главе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым после прилета прибыла в единый презентационный центр Татарстана. Презентацию для гостей провела глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Чем мы зазываем инвесторов? Мы говорим, что Татарстан — это вход на российский рынок. Здесь в радиусе 1000 километров половина России живет. Мы находимся в часе лету от Москвы. Конечно, Москва привлекает тем, что это административно-деловой центр, но там всегда выше зарплаты, дороже земля и аренда. Точка входа в регион всегда дешевле», — пояснила Талия Минуллина.

Она заявила, что инвестиционный климат у Татарстана очень хороший. Среди других российских регионов, не считая Москвы, республика занимает первое место по объему привлеченных инвестиций.

Минуллина также рассказала казахстанским гостям про основные предприятия Татарстана: КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, Зеленодольский завод имени Горького и другие.

Аким Абайской области заинтересовался татарстанскими промпарками, которых на всю республику около 100, а также пятью ТОСЭР, где для инвесторов действуют налоговые преференции.

Талия Минуллина обратила внимание на опыт Татарстана по проведению событий международного масштаба: Универсиады, чемпионата WorldSkills, матчей чемпионата мира по футболу и так далее. Глава АИР анонсировала для гостей из Казахстана «Игры будущего», которые пройдут в феврале-марте в Казани.

Делегацию во время посещения агентства сопровождали глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев и Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков.

После посещения АИР Татарстана делегация во главе с Нурланом Уранхаевым посетит Национальную библиотеку Татарстана, Кремлевскую набережную, Казанский федеральный университет. На вечер запланирована экскурсия по Казанскому Кремлю. Затем гостей из Казахстана примет у себя Раис Татарстана Рустам Минниханов.