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Аким Абайской области Казахстана посетил Нацбиблиотеку РТ
Сегодня Национальную библиотеку Республики Татарстан посетил аким Абайской области Казахстана Нурлан Урахаев.
«Самое главное не то, что у нас есть, а то, что мы можем показать и рассказать», — заметила в разговоре с казахстанскими гостями директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова.
Она рассказала, что средняя посещаемость библиотеки — примерно 2 тыс. человек в день. Для участников делегации директор лично провела экскурсию по зданию и рассказала о книжном фонде.
«Делегация области Абай Республики Казахстан прибыла сегодня в Татарстан. Миссия наша абсолютно проста — мы налаживаем связи и в общем то настраиваем контакты с нашими коллегами из Татарстана», — пояснил Нурлан Урахаев.
Аким Абайской области признался, что ему самому сейчас не хватает времени на чтение книг, но подчеркнул, что книги воспитывают, обучают и развивают фантазию. Вместе с Нурланом Урахаевым из Казахстана приехало около 50 человек: крупные предприниматели из регионов, ректора вузов и многие другие.
Гостей сопровождал вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Он сравнил процесс совершенствования страны с работой библиотеки.
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