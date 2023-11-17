«Вы думаете, мы далеко, а мы очень близко»: в Казахстане открыли памятник Мусе Джалилю

Дорога в Семей заняла 11 часов – из Казани в Барнаул летели на самолете, затем 7 часов на машине добирались до места. Вечерний Семей встретил не только сумерками, но и смогом. В воздухе стоит запах горелого каменного угля, который очень быстро начал оседать в горле. Этот запах возвращает меня в школьные годы – у нас в селе дома обогревались газом, но школа еще некоторое время отапливалась углем. Здесь, в Казахстане, проезжая мимо деревень, я заметила черные столбы дыма над домами. Невольно думаешь: как же нам, татарстанцам, повезло – у нас даже самые отдаленные деревни подключены к газу и проблема отопления осталась уже далеко в истории.

Город Семей с 2022 года является административным центром Абайского района. До 2007 года город назывался Семипалатинском, такое же название было у области. Считается, что смена названия связана с нежеланием ассоциировать город с его советским прошлым, а именно – с Семипалатинским ядерным полигоном, в котором в 1949 году было проведено первое в истории СССР испытание ядерного оружия.

«Абаевские чтения надо поднять на международный уровень»

Погода в Семее не отличалась от казанской, но солнце в Казахстане все же светит по-другому. Утром делегация Татарстана посетила памятник Абаю. Памятник выдающемуся казахскому поэту, мыслителю, основоположнику казахской письменной литературы Абаю Кунанбаеву был установлен в Семее в 2020 году. Председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев поделился мнением о республиканском литературном мероприятии «Абаевские чтения» – их надо сделать международными, заявил он. В качестве примера Шайхразиев привел литературный конкурс «Джалиловские чтения», в котором принимают участие чтецы со всех регионов России, а также из зарубежных стран.

«Абайская область должна процветать. Таким образом мы показываем свое отношение к истории и личности. Эти территории надо развивать, создавать множество проектов, привлекать инвесторов. Здесь надо создавать индустриальные парки. Абаевские чтения надо поднимать до международного статуса. Мы можем направлять писателей, поэтов. Этот фестиваль надо популяризировать в ближайшие сроки. Посмотрите, на каком уровне проходят Айтматовские, Джалиловские чтения. Абаевские чтения должны стать мировым проектом», – сказал Василь Шайхразиев.

После возложения цветов к памятнику Абаю казанских гостей пригласили к руководству области. Здание администрации – с виду обычная городская многоэтажка. Новое здание для акимата строится, сказали нам.

Делегацию Татарстана встретил заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков. Обсудили уже реализованные, а также запланированные на будущее проекты. Одно из главных событий следующего года – II Международный Прииртышский Сабантуй. В прошлом году он прошел в Семее. В 2024 году его примет Омская область. Василь Шайхразиев пригласил руководство Абайской области, казахстанских татар на праздник. В самом Казахстане ежегодно проходит республиканский Сабантуй, в предстоящем году его проведут в Кокшетау, посвятив его 200-летию основания города.

Идея установки бюста Джалиля также появилась на Прииртышском Сабантуе. Татарстан ответит на этот добрый жест установкой памятника Абаю в Казани. По словам Шалкара Байбекова, до конца года делегация Казахстана по этому вопросу посетит столицу республики.

На выходе из акимата один из охранников спросил: «Вы из Казани?» Так мы встретили здесь земляка – Нияза из Балтасей. Хотели сфотографировать его – отказался, потому что на рабочем месте и в форме фотографироваться нельзя. «Давно не был на родине, хочется съездить», – говорит он. Программа у нашей делегации плотная, поэтому долго беседовать с Ниязом не получилось. Но было очень приятно встретить здесь земляка!

«Вы думаете, что мы далеко, а мы очень близко!»

Следующий пункт нашей программы – само торжественное открытие памятника. У бюста, накрытого белой тканью, много людей. Старшее поколение – наши татарские женщины, мужчины – встречают с большой теплотой, словно своих близких родственников после долгой разлуки.

Церемония открытия памятника шла на татарском и казахском языках. После того как белая ткань была убрана, перед бюстом выросла гора цветов. Кто-то прослезился от трогательности момента. Среди них – Наиля Давлетшина, уроженка Казани, которая вот уже 50 лет живет в Казахстане.

«Я геолог, по направлению приехала сюда и осталась. Родной Татарстан я не забываю, потому что все мои родственники там. Здесь родных у меня нет. Каждый год я бываю в Татарстане. Здесь мы организовали ансамбль “Лейсан”. Поем татарские песни, участвуем во всех мероприятиях, нас приглашают. Между собой мы говорим на татарском языке.

Люди из Казани для меня как родные, очень близкие. Спасибо Татарстану, они нас не бросают, они наша поддержка. Открытие бюста Джалилю – это очень важное событие. До слез. Мы гордимся тем, что на казахстанской земле установлен такой памятник. Большое спасибо, что не забываете нас, помогаете. Татарский и казахский народ живут очень дружно. К этому памятнику придут дети, для них это патриотическое воспитание. На день рождения Джалиля, день гибели будем приходить сюда, приносить цветы», – рассказала Наиля ханум.

Заместитель акима Абайской области Шалкар Байбеков в своем выступлении рассказал о планах установить памятник Абаю в Казани.

Руководитель совета «Милли шура» Василь Шайхразиев подчеркнул, что татары и казахи всегда были братскими народами. «Мы, рассказывая о своей истории, всегда возвращаемся к великому Советскому Союзу и нашей Великой Победе. В 1941-1945 годах весь советский народ поднялся против врага. Все, независимо от национальности, желали Победы. У каждого субъекта была своя задача, и мы выполнили ее. Советский солдат победил.

Татары и казахи всегда жили как братья. Пусть так будет и впредь. Здесь сейчас уже и не поймешь: где баурсак, где бешбармак, где чак-чак. Здесь уже все переплетено. Вы здесь прекрасно живете. Это – наша история, память. Пусть это станет местом, где молодежь будет назначать свидания. Если у этого памятника молодой парень предложит своей девушке руку и сердце, то значит, наша миссия выполнена», – сказал Шайхразиев.

Затем слово дали самой известной и уважаемой татарке города Семей, отличнику образования СССР Рашиде Хасановой. По-учительски четко, без единой запинки Рашида ханум рассказала о жизни и подвиге, творчестве Мусы Джалиля, его силе духа.

«Спасибо вам за такой большой подарок. Вы думаете, что мы далеко, а мы очень близко. Вы – наша поддержка. Свет, идущий от вас, у нас в сердце. Этот памятник – символ дружбы татарского и казахского народов. Веками народы жили в дружбе. Я видела войну. Война – это страшно. Нам нужен мир. Будем всегда вместе!» – сказала Рашида ханум. Участники встретили ее выступление аплодисментами и словами благодарности.

После официальной части представители руководства высадили ели в сквере у памятника.

«Мечтаем выступить в Казани»

Общение продолжилось в Татарской школе искусств. Гостям показали концерт с участием школьников, а также ансамбля песни и танца «Иртеш моңнары». Основатель татарской школы искусств, профессиональный музыкант, руководитель татарского народного ансамбля «Иртеш моңнары» Габдулхак Ахунжанов рассказал о мечте коллектива.

«Хочется приехать в Казань и показать отличный концерт. Мы бы с удовольствием участвовали в “Играй, гармонь” и других фестивалях. Это у нас уже пятый состав ансамбля. Мне тоже уже 72 года. Мы хотели бы выступить на казанской сцене. Это – наша мечта», – рассказал руководитель ансамбля.

Габдулхак Ахунжанов как музыкант выступал во многих странах. «Благодаря татарской музыке я увидел мир. Моя мама играла на гармони. Она обещала себе научить своих детей музыке. Я всю жизнь был благодарен маме. Я выступил в Японии, в Финляндию приглашали преподавать. Бывал во многих странах», – рассказал Габдулхак абый.

Школа основана в 1992 году. Татарское хоровое отделение выросло до Татарской школы искусств. Здесь обучаются около 200 детей. Хотят довести число обучающихся до 800 детей. Этот вопрос Василь Шайхразиев поднял во время встречи с руководством области.

«С самого начала мы чувствуем поддержку Татарстана. За это здание мы также благодарны Раису Татарстана. В 1992 году школа появилась, сначала у нас были два выпускника, а сейчас ежегодно выпускаем около десяти специалистов. Они в разных уголках мира пропагандируют музыкальное искусство. Думаю, наша школа будет развиваться еще больше», – сказал Габдулхак Ахунжанов.

В Татарской школе искусств дети изучают народные песни, декоративно-прикладное искусство.

«Хочется отправлять молодежь в татарские лагеря»

Руководитель Татарского общественного центра Джалиль Ахунжанов рассказал о деятельности организации. Здесь проходят все татарские праздники: Сабантуй, «Каз өмәсе», «Карга боткасы», религиозные праздники. В прошлом году Актанышский район Татарстана подарил активистам «Татарское подворье», установленное на Прииртышском Сабантуе.

«Хотим в следующем году организовать летний лагерь для детей и молодежи. Просим Татарстан отправить нам вожатых. Я знаю по себе: из Казани ты возвращаешься совсем другим человеком. Хочется работать, творить, внутри кипит энергия. Мы хотели бы наших молодых активистов отправлять в татарские лагеря в Татарстане. Они оттуда приедут совсем другими. Хотелось бы, чтобы нам выделили 20-30 путевок», – донес просьбу руководитель татарского центра.

Джалиль Ахунжанов – в прошлом активный участник Дней татарской молодежи, форумов татарской молодежи. С будущей женой они тоже познакомились на форуме в Казани.

В завершение делегацию из Казани ознакомили с Национально-культурным комплексом «Этнодеревня», расположенным на острове Бейбитшилик. Пока на этой территории есть татарская усадьба и казахская юрта. В будущем планируется развить этнодеревню, обустроив площадки татарской, русской, белорусской, немецкой, корейской культуры и других народов.

Гелюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото: tatar-inform.tatar, intertat.tatar