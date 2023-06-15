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Новости Татарстана и Казани
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Нехватку автобусов на маршрутах в Казани объяснили дефицитом кадров у перевозчиков
Нехватку подвижного состава на некоторых автобусных маршрутах власти города объяснили тем, что у перевозчиков по-прежнему наблюдается дефицит персонала. Сегодня транспортным предприятиям города не хватает больше тысячи водителей и кондукторов.
На кадровый голод транспортные предприятия столицы Татарстана жалуются уже не первый год. Напомнили об этой проблеме представители мэрии, отвечая на вопрос о нехватке автобусов на линиях. Речь, в частности, идет о маршруте №75 – казанцы жалуются, что интервал его движения вырос до 35 минут.
«К сожалению, у перевозчиков не хватает персонала для работы на маршрутах», – ответили горожанам в администрации.
На вопрос «Татар-информа» в пресс-службе мэрии Казани сообщили, что дефицит персонала на транспортных предприятиях города на сегодняшний день составляет 1190 человек: не хватает 612 водителей и 578 кондукторов.
Отметим, что это чуть меньше, чем заявлялось в начале года – тогда исполком города сообщал о нехватке 1,6 тыс. работников. Комитет по транспорту уже предупреждал, что вынужден сокращать рейсы общественного транспорта в вечернее время из-за острого дефицита рабочих рук.
В целом транспортная сеть Казани включает 56 автобусных маршрутов, на которых эксплуатируется 732 единицы подвижного состава. Протяженность автобусных маршрутов составляет более 1,2 тыс. км.
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