На нескольких маршрутах в Казани сократили число автобусов – рейсы выполняются частично

На автобусных маршрутах в Казани сократили количество подвижного состава, который выходит на дороги. По этой причине выполняется только часть рейсов, которые прописаны в графиках движения. В мэрии подтвердили, что так в данный момент курсируют как минимум три маршрута – автобусы №№63, 55 и 10.

В целом в сокращенном режиме работает почти весь общественный транспорт города – объясняя это горожанам в соцсетях, сотрудники администрации вновь обратили внимание на нехватку трудовых кадров.

«Как сообщает Комитет по транспорту, выпуск автобусов <…> из-за нехватки водительского состава осуществляется в меньшем количестве, в связи с чем, выполняются, к сожалению, не все рейсы. <…> В связи с этим увеличился интервал движения, и сократилось количество рейсов», – поясняют в мэрии, подчеркивая, что «руководству транспортных предприятий дано указание организовать работу маршрута согласно графику движения».

Проблему с дефицитом кадров перевозчики решают совместно с Центром занятости населения, а также с помощью объявлений в СМИ и салонах автобусов.

Напомним, на днях стало известно о планах властей города утвердить новую маршрутную сеть общественного транспорта до конца этого года. Предполагается, что изменения привлекут жителей к активному использованию общественного транспорта и снижению уровня автомобилизации.