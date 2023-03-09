В троллейбусах Казани установят модернизированную систему бескондукторной оплаты проезда

В Казани начались работы по модернизации бескондукторной оплаты проезда на троллейбусах. Пока она затронет только девять подвижных составов маршрута №2, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Речь идет о более современной и отказоустойчиво работающей на программно-аппаратном комплексе «AQSI 5Ф» системе. Оплачивать проезд можно будет транспортными или банковскими картами.

«Устройство легко крепится внутри салона и не занимает много места, что позволяет сделать использование валидатора еще удобнее для пассажиров. Оплата проходит за несколько секунд, что способствует высокой пропускной способности транспортного средства», – говорится в сообщении. Пассажирам, оплачивающим проезд безналичным способом, необходимо будет приложить банковскую карту или проездной документ к стационарному валидатору.

А тем пассажирам, которые пользуются наличными средствами, рекомендуют воспользоваться первой дверью и оплатить проезд у водителя. Правда, в таком случае оплатить проезд можно только в момент стоянки автобуса.