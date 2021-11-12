В Казани вручили iPhone 13 еще двум победителям фотоконкурса среди участников переписи

Сегодня вечером в Казани вручили смартфоны iPhone 13 еще двум победившим участникам фотоконкурса среди участников Всероссийской переписи населения, организованного проектом «Народный Татарстан».

Обладательницами iPhone 13 стали Дина Исхакова и Алсу Хайруллина. После этого состоялся очередной розыгрыш смартфонов среди участников переписи, до ее завершения состоятся еще два розыгрыша.

«Мы видим хорошую динамику по участникам фотоконкурса. Чем ближе к дате завершения фотоконкурса, тем больше становится участников, это видно по количеству публикаций», — рассказал ИА «Татар-информ» куратор съемочной площадки Динар Нигматзянов.

«Если посмотреть на наших победителей, то видно, что многие из них — это молодые, прогрессивные ребята, среди которых встречаются ведущие, блогеры, фотографы и представители других профессий. При этом высока активность не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. К примеру, в одном из эфиров победителем стала бабушка», — подчеркнул собеседник агентства.

«И что немаловажно, участники со всего Татарстана, из разных районов и городов. Поэтому мы считаем, что эффективность конкурса (как способа стимулировать участие жителей республики в переписи — прим. Т-и) высока», — добавил представитель организаторов проекта.

С 1 по 14 ноября каждый татарстанец, поучаствовавший во Всероссийской переписи населения, может получить новый смартфон. Ежедневно в 20.00 в прямом эфире в сообществе «Народный Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте» при помощи специального программного обеспечения организаторы акции определяют двоих владельцев iPhone 13.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо прийти на стационарный пункт переписи населения или в МФЦ, сделать селфи или фото на фоне плаката или баннера переписи и разместить их в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram. Профиль должен быть некоммерческим и открытым. Требуется также поставить два хэштега: #ТатарстанВместе и #МояПерепись.

Испытать свою удачу могут граждане 18 лет и старше, опубликовавшие снимки с 8 часов утра 1 ноября до 20 часов вечера 14 ноября. При этом от каждого претендента на победу принимается только один снимок. Если фотография не победила, она продолжит участие в следующих этапах конкурса.

Итоги первого этапа переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании приняли участие стали Президент РФ Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Президент РТ Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и многие другие.