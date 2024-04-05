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В Казани временно закроют парковку у Центрального стадиона
В столице Татарстана почти на два месяца закроют парковку у Центрального стадиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Доступ на парковку окажется ограничен с 12 апреля. Она останется закрытой вплоть до 5 июня. Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Сам Центральный стадион сейчас проходит реконструкцию в преддверии Игр стран БРИКС. Эти работы обойдутся в 1 млрд рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что парковку у экстрим-парка «УРАМ» временно закроют с 1 апреля.
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