news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 5 апреля 2024 12:19

В Казани временно закроют парковку у Центрального стадиона

Скопировать ссылку
В Казани временно закроют парковку у Центрального стадиона
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана почти на два месяца закроют парковку у Центрального стадиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Доступ на парковку окажется ограничен с 12 апреля. Она останется закрытой вплоть до 5 июня. Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Сам Центральный стадион сейчас проходит реконструкцию в преддверии Игр стран БРИКС. Эти работы обойдутся в 1 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парковку у экстрим-парка «УРАМ» временно закроют с 1 апреля.

#Транспорт #парковка #центральный стадион казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2