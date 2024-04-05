В Казани временно закроют парковку у Центрального стадиона

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана почти на два месяца закроют парковку у Центрального стадиона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Доступ на парковку окажется ограничен с 12 апреля. Она останется закрытой вплоть до 5 июня. Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Сам Центральный стадион сейчас проходит реконструкцию в преддверии Игр стран БРИКС. Эти работы обойдутся в 1 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что парковку у экстрим-парка «УРАМ» временно закроют с 1 апреля.