Ильсур Метшин осмотрел Центральный стадион Казани, где сейчас идет реконструкция

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин посетил Центральный стадион, проходящий сейчас реконструкцию в преддверии Игр стран БРИКС, которые сотсоятся в июне этого года. Ремонт коснется только части стадиона вокруг самого футбольного поля: будет заменены легкоатлетические дорожки и сидения, а также укреплена чаша.

«На этом стадионе прошли самые значимые события спортивной истории Казани. Сюда приезжали гранды мирового футбола, „Рубин“ дарил радость побед, прошли легкоатлетические соревнования разного уровня. Последний капитальный ремонт здесь прошел 20 лет назад, потребность назрела. Безусловно, сроки у нас жесткие, но уверен, что до конца мая все работы будут завершены. Центральный стадион станет ареной для проведения соревнований самого высокого уровня на десятилетия вперед», — отметил Метшин.

Он заверил, что стадион останется востребованным и после Игр БРИКС, к которым его готовят. В частности, здесь хотят проводить игры «Рубина-2» и команды «Сокол», которая в этом году смогла пробиться в ФНЛ-2.

Интересно, что сам газон в ходе этого ремонта менять не будут. В программе Игр БРИКС нет большого футбола, и Центральный стадион примет только соревнования по легкоатлетическим дисциплинам.

«Центральный стадион — один из старейших в Казани. Назрела потребность в его капитальном ремонте. Во-первых, ресурс легкоатлетических дорожек был исчерпан, они уже не имели нужных функциональных качеств. Во-вторых, на самой чаше стадиона сейчас есть определенные требования по рассадке зрителей. В течение ремонта мы учтем все эти требования. Думаю, придет время, мы поменяем и газон», — пояснил директор спортивного объекта Ильгиз Фахриев.

Он добавил, что ремонт ждет и прилегающий к стадиону футбольно-легкоатлетический манеж. Там также будут перестелены дорожки и установлено новое спортивное оборудование. Здесь будут проходить тренировки команд стран БРИКС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт Центрального стадиона Казани к Играм БРИКС обойдется в 1 млрд рублей.