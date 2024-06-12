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Новости Татарстана и Казани
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В Казани временно ограничат движение по улицам Право-Булачная и Васильченко
Этим летом в столице Татарстана на время ограничат движение по двум улицам. Речь идет об улице Право-Булачная в центре города и улице Васильченко в Московском районе, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, на улице Право-Булачная ограничение будет действовать полтора месяца, с 16 июня по 1 августа. На это время полностью перекроют тротуар и одну полосу движения на участке от дома №13 по Право-Булачной до Жарковского моста, пояснили в Комитете внешнего благоустройства.
Здесь причиной временных неудобств окажутся идущие второй год работы по реконструкции магистрального тепловода. Движение по Право-Булачной из-за них уже перекрывали — с июня до сентября в прошлом, 2023 году и с апреля по июнь в текущем, 2024-м.
В свою очередь движение на улице Васильченко закроют на два с половиной месяца, с 14 июня по 31 августа. Для людей и машин станут недоступны проезжая часть и тротуар около здания №2л по улице Васильченко, которое находится неподалеку от стадиона «Тасма».
Тут причиной перекрытия движения станут работы по установке временного ограждения, уточнили в городской администрации.
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