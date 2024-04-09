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Общество 9 апреля 2024 18:25

В Казани частично ограничат движение по улице Право-Булачная

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В Казани частично ограничат движение по улице Право-Булачная
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Право-Булачная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение на участке от улицы Ташаяк до улицы Татарстан окажется частично ограничено на период с 15 апреля по 5 июня.

Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Ранее стало известно, что в Казани из-за ремонта тепловода с 10 апреля перекроют другую часть Булака. Реконструкция теплосетей обойдется в 152 млн рублей.

#Булак #ограничение движения
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