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Новости Татарстана и Казани
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В Казани частично ограничат движение по улице Право-Булачная
В столице Татарстана почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Право-Булачная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение на участке от улицы Ташаяк до улицы Татарстан окажется частично ограничено на период с 15 апреля по 5 июня.
Причиной временных неудобств станет ремонт асфальтобетонного покрытия, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Ранее стало известно, что в Казани из-за ремонта тепловода с 10 апреля перекроют другую часть Булака. Реконструкция теплосетей обойдется в 152 млн рублей.
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