В центре Казани из-за Дня России частично ограничат движение транспорта

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Завтра, 12 июня, в центре столицы Татарстана из-за празднования Дня России ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, с 12 до 23 часов окажется перекрыт участок проезжей части по улице Батурина от улицы Карла Маркса до Кремлевской дамбы.

В это время в двух местах будет перекрыта улица Большая Красная: от улицы Миславского до улицы Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина.

Кроме того, в эти же часы окажется закрыта часть улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова вместе с парковочной зоной около Центра семьи «Казан».

Общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. При этом плата за использование муниципальных парковок взиматься не будет.