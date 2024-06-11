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Новости Татарстана и Казани
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В центре Казани из-за Дня России частично ограничат движение транспорта
Завтра, 12 июня, в центре столицы Татарстана из-за празднования Дня России ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В частности, с 12 до 23 часов окажется перекрыт участок проезжей части по улице Батурина от улицы Карла Маркса до Кремлевской дамбы.
В это время в двух местах будет перекрыта улица Большая Красная: от улицы Миславского до улицы Батурина и от съезда с площади Тысячелетия до улицы Батурина.
Кроме того, в эти же часы окажется закрыта часть улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Абсалямова вместе с парковочной зоной около Центра семьи «Казан».
Общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. При этом плата за использование муниципальных парковок взиматься не будет.
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