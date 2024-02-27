В Казани за 152 млн рублей реконструируют теплосети на ул.Право-Булачной

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани проведут реконструкцию тепловых сетей на ул.Право-Булачной. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Стоимость работ составит 151,8 млн рублей. Ожидается, что на время ремонта — с 24 апреля по 25 мая — будет отключен теплоноситель. Срок завершения работ — до 20 июня.

Участок магистрального тепловода №2 расположен в промежутке между неподвижной опорой НО-42 и тепловой камерой ТК-2-35. Подрядчику предстоит поставить материально-технические ресурсы для проведения реконструкции, провести пусконаладочные работы.

Заказчиком выступает АО «Татэнерго».