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В Казани за 152 млн рублей реконструируют теплосети на ул.Право-Булачной
В Казани проведут реконструкцию тепловых сетей на ул.Право-Булачной. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Стоимость работ составит 151,8 млн рублей. Ожидается, что на время ремонта — с 24 апреля по 25 мая — будет отключен теплоноситель. Срок завершения работ — до 20 июня.
Участок магистрального тепловода №2 расположен в промежутке между неподвижной опорой НО-42 и тепловой камерой ТК-2-35. Подрядчику предстоит поставить материально-технические ресурсы для проведения реконструкции, провести пусконаладочные работы.
Заказчиком выступает АО «Татэнерго».
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