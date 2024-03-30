Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани временно изменен маршрут троллейбуса №7
С сегодняшнего дня в столице Татарстана из-за реконструкции инженерных сетей на улице Московская временно измненена схема движения троллейбусов по маршруту №7 «Улица Халитова — железнодорожный вокзал». Об этом рассказали в Комитете по транспорту исполкома города, сообщает пресс-служба мэрии.
На время проведения ремонтных работ транспорт на улице Московская будет двигаться по одной полосе в каждом направлении. Соответственно, троллейбусы №7 временно курсируют по маршруту «Улица Халитова — речной порт» без заезда на улицы Московскую, Чернышевского и Саид-Галеева.
Измененная часть маршрута проходит по улицам Пушкина, Татарстан и Михаила Девятаева. Появятся новые остановки: «Ул. Г. Тукая», «Ул. Татарстан», «Ул. К. Тинчурина», «Автовокзал» и «Речной порт».
При этом количество подвижного состава и интервал движения троллейбусов на маршруте не изменятся. По будним дням на линию будут выходить 11 машин с интервалами в семь-восемь минут, по выходным — семь машин с интервалами в 10-11 минут.
Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» провели работы по переносу сетей для своевременного прибытия троллейбусов при утреннем выпуске на маршруты из троллейбусного депо №1. Разворотная петля создана на пересечении улиц Татарстан и Габдуллы Тукая.
Ограничение движения на пересечении улиц Московская и Яхина, из-за которого и пришлось менять схему движения троллейбусного маршрута №7, будет действовать до 30 апреля.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»