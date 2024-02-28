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Казани необходимо 263 автобуса, 39 троллейбусов и девять электропоездов метро
Основные проблемы общественного транспорта Казани – дефицит водителей, высокий износ подвижного состава, отсутствие бюджетного финансирования. Об этом было заявлено на совещании по вопросу развития городского наземного электротранспорта в Миндортрансе РТ, рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего в Казани работает 2199 водителей общественного транспорта, не хватает 920 сотрудников. Кроме того, в городе есть потребность в обновлении подвижного состава. В частности, необходимо еще 263 автобуса, 39 троллейбусов и девять электропоездов метро.
«На совещании было принято решение о создании рабочей группы по развитию городского наземного электротранспорта под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова с участием Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска, в которых эксплуатируется электротранспорт», – отметили в министерстве.
Кроме того, участники заседания рассмотрели возможность участия предприятий Татарстана в различных федеральных программах обновления общественного электротранспорта.
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