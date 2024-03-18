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Казани не хватает 201 водителя троллейбусов и трамваев
МУП «Метроэлектротранс» страдает от дефицита кадров: не хватает 201 водителя трамваев и троллейбусов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сказал глава предприятия Айдар Абдулхаков.
«Самый главный вызов, стоящий перед транспортными предприятиями не только Казани, но и всей России — это острая нехватка водителей и кондукторов. Наше предприятие — не исключение. Если ситуацию с кондукторами мы частично решили внедрением бескондукторной оплаты проезда, то вопрос нехватки водителей остается очень актуальным», — поделился тревогой Абдулхаков.
Он уточнил, что на данный момент в штате числится 605 водителей трамваев и троллейбусов.
За прошлый год зарплата водителей, кондукторов и других сотрудников «Метроэлектротранса» в среднем выросла на 20%. В этом году также планируется повысить оплату труда как минимум на 10%.
Для улучшения условий труда сотрудников отремонтированы общежития и другие объекты МУПа. Например, на конечной станции по улице Глазунова создали новую комнату для приема пищи и санитарные узлы. В троллейбусном депо №1 выполнен ремонт цехов, раздевалок, душевых и санитарных узлов, диспетчерского помещения и контрольно-пропускного пункта.
Еще в 25 комнатах общежитий «Метроэлектротранса» закончили ремонт, обновили три общие кухни, восемь санузлов и шесть душевых. В общежитии по улице Короленко старые деревянные окна заменили на пластиковые. В общежитии по улице Салимжанова установили новые кухонные гарнитуры.
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