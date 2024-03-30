В Казани частично ограничили движение на перекрестке улиц Московская и Яхина

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В столице Татарстана с сегодняшнего дня частично ограничено движение транспорта на пересечении улиц Московской и Рустема Яхина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Тротуар и проезжая часть по улице Московская на ее пересечении с улицей Рустема Яхина частично закрыты для движения до 30 апреля.

Причиной временных неудобств является проведение работ по реконструкции сетей водоснабжения на улице Московская. До этого из-за строительства водопровода на полтора месяца перекрыли движение на участках улиц Чернышевского и Яхина.

Из-за частичного перекрытия улицы Московская в Казани временно изменен маршрут троллейбуса №7, о чем сообщал «Татар-информ».