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В Казани обновлен температурный рекорд 1906 года
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5 июля в Казани был обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем на метеостанции Казань-Сокол температура поднималась до +35,2 градуса.
Предыдущий максимум на эту дату был установлен в 1906 году — тогда в городе было зарегистрировано +34,9 градуса.
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