В Казани обновлен температурный рекорд 1906 года

5 июля в Казани был обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем на метеостанции Казань-Сокол температура поднималась до +35,2 градуса.

Предыдущий максимум на эту дату был установлен в 1906 году — тогда в городе было зарегистрировано +34,9 градуса.