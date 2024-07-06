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Общество 6 июля 2024 11:03

В Казани обновлен температурный рекорд 1906 года

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5 июля в Казани был обновлен температурный рекорд 118-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем на метеостанции Казань-Сокол температура поднималась до +35,2 градуса.

Предыдущий максимум на эту дату был установлен в 1906 году — тогда в городе было зарегистрировано +34,9 градуса.

#температурный рекорд
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