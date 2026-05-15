В Казани включат световую проекцию «Ак Барс, Алга!»

Фото: kzn.ru

В Казани вечером 15 мая в поддержку хоккейного клуба «Ак Барс» включат зеленую подсветку пилонов моста «Миллениум», а на фасадах жилого комплекса Atlantis Deluxe появится масштабная проекция «Ак Барс, Алга!». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Подсветка начнет работать в 20:00.

Акция приурочена к третьему матчу финальной серии Кубка Гагарина. С 13 по 17 мая в столице Татарстана проходит масштабная кампания поддержки команды.

Символику «Ак Барса» разместили на улицах и в общественных пространствах города. Тематические ролики транслируются на медиафасадах, билбордах и экранах в метро. К акции присоединился и крупнейший в Европе медиаэкран на стадионе «Ак Барс Арена».

Кроме того, на стеле при въезде в Казань со стороны аэропорта герб города временно заменили на логотип хоккейного клуба.

Более 140 летних веранд кафе и ресторанов на улицах Баумана, Муштари, Столбова, Сибгата Хакима и Алексея Козина оформили клубными шарфами, флажками и джерси.

Третий матч финальной серии Кубка Гагарина стартует в 19:00. Для болельщиков, которые не смогут попасть на арену, на втором этаже Московского рынка организуют фан-зону.

Первые две игры серии прошли в Ярославле. В стартовой встрече победил «Локомотив» со счетом 3:1, однако во втором матче «Ак Барс» взял реванш – 5:1. Счет в серии после двух игр равный – 1:1.

Последний раз казанский клуб выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году. Ранее команда завоевывала трофей в 2009 и 2010 годах, став первым клубом в истории КХЛ, которому удалось выиграть чемпионат два сезона подряд.