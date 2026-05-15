«Ак Барс» примет «Локомотив» на домашнем льду в третьем матче финала плей-офф КХЛ

Сегодня казанский «Ак Барс» проведет третий матч финала Кубка Гагарина против «Локомотива» в Казани. Начало – в 19:00 мск.

В рамках стартовой игры казанцы уступили в гостях (1:3), а во втором поединке взяли реванш, разгромив ярославцев со счетом 5:1. В настоящий момент счет в серии ничейный – 1-1.

На пути к финалу розыгрыша подопечные Анвара Гатиятулина обыграли «Трактор» (4-1), минское «Динамо» (4:0) и «Металлург» (4-1). Команда Боба Хартли одержала победы в очных противостояниях над «Спартаком» (4:1), «Салаватом Юлаевым» (4:0) и «Авангардом» (4:3).

Третий и четвертый поединки финальной серии между «Ак Барсом» и «Локомотивом» пройдут 15 и 17 мая в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».