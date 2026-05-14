Феерия Миллера и шок для Хартли: как «Ак Барс» развинтил «Локомотив» и заколотил 5 шайб

«Ак Барс» с разгромным счетом (5:1) победил «Локомотив» во втором матче финальной серии за Кубок Гагарина, уравняв шансы в данном противостоянии. Какие изменения произвел тренерский штаб Анвара Гатиятулина по сравнению с прошлым поединком и что принесло казанцам победу – в материале «ТИ-Спорта».





Гатиятулин поменял отношение, но не состав по сравнению с первым матчем с «Локомотивом». Это принесло победу

«Ак Барс» вышел на другой уровень в игре с «Локомотивом», одержав очень значимую победу во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина (5:1). Команда Анвара Гатиятулина накануне продемонстрировала совсем другую игру по сравнению со стартовым поединком в Ярославле.

«Хорошо подготовились, добавили в тех компонентах, о которых говорили после первого матча: концентрация, нацеленность на ворота, контроль шайбы», – отметил наставник татарстанцев на пресс-конференции после матча. Также, по мнению Гатиятулина, вчера его подопечные действительно выглядели единым коллективом.

«Все ребята понимали, на какой стадии мы находимся и какие компоненты играют решающую роль. Это как пример самоотверженности, характера, игры друг за друга и друг на друга», – добавил 50-летний специалист.

После первого матча с ярославцами штаб Гатиятулина не внес ни единого изменения в состав. Главный тренер казанской команды пояснил, что было принято решение не делать необдуманных решений и оставить все как есть. И стоит отметить, что это решение сработало.

«Мы не принимаем эмоциональных решений, по плей-офф двигались одним составом, поэтому приняли решение снова так пойти», – заключил Гатиятулин после игры.

После финального свистка в матче Гатиятулин пытался успокоить своих подопечных и призывал вернуться обратно

Обе прошедшие встречи между «Локомотивом» и «Ак Барсом» развивались до счета 3:1 фактически по единому сценарию: два первых гола с небольшим интервалом, утроенное преимущество и ответная шайба от оппонента. При этом большую роль в предыдущей встрече сыграли два быстрых гола ярославцев во втором периоде, что позволило им значительно продвинуться вперед и довести матч до победы.

Правда, в последнем матче накал борьбы ощущался гораздо сильнее. «Ак Барс» продолжал играть в свою игру и не уступал ни в скоростях, ни в напоре, а вот «Локомотив» добавил больше силовой борьбы. Татарстанцам даже удалось несколько раз вывести из себя Александра Радулова, который пару раз вступал в силовые схватки с оппонентами. А может, это была очередная провокация со стороны «Тасманского дьявола»?

При этом фолы в матче были преимущественно техническими. Единственное, концовка встречи выдалась немного эмоциональной. После финального свистка об окончании матча команды направились друг к другу выяснять отношения. Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин вопросительно посмотрел в сторону своих подопечных и в несвойственной для себя манере начал отзывать своих хоккеистов обратно.

Наладили игру в неравных составах, воспользовались дальними ударами и добавили нотку неожиданности

По сравнению с прошлым поединком у «Ак Барса» наладилась игра в неравных составах. Казанцы дважды забили в большинстве и минимизировали опасность у своих ворот, когда оставались на площадке вчетвером. Также подопечные Анвара Гатиятулина добавили в агрессии. Это даже признал наставник «Локомотива» Боб Хартли.

«Ак Барс» не зря оказался в финале. Сегодня они были сильнее нас», – завил Хартли после матча во флеш-интервью.

Во второй встрече казанцы перестали караулить у ворот ярославцев и воспользовались дальними бросками. Четыре из пяти шайб были заброшены игроками защитной линии. Настоящим героем встречи стал 24-летний защитник Митчелл Миллер. Он оформил хет-трик, две из трех шайб были заброшены им от синей линии.

Также татарстанская команда сумела в двух эпизодах поразить ворота ярославцев, что называется, с эффектом неожиданности. Это касается шайб Нэйтана Тодда, накатывавшегося в эпизоде на ворота соперника, и Ильи Карпухина, реализовавшего свой момент благодаря атаке с ходу. К слову, это первая шайба для 27-летнего защитника в текущем розыгрыше. Последний матч с ярославцами стал для него юбилейным – 500-м в карьере в КХЛ.

Команда без явного лидера, но с явным характером

Как и предполагалось до начала серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом», быстрой она не будет. Слишком большой путь проделали обе команды, и никто не готов так легко отказываться от главного трофея на финишной прямой. В этом отношении стоит отметить грамотную политику тренерского штаба «Ак Барса».

В Казани сохраняют спокойствие и двигаются к цели со знанием дела – именно об этом на протяжении всего сезона не уставал повторять Анвар Гатиятулин. Спокойствие и отсутствие лишних движений – главный козырь наставника татарстанцев.

При этом у нынешнего «Ак Барса» есть свой характер. В этой команде нет явного лидера, такого как Александр Радулов. Зато есть целостная команда, в которой четко распределены все роли и каждый вносит свой вклад, выполняя индивидуальные функции во имя общего блага.

Серия между «Локомотивом» и «Ак Барсом» переезжает в Казань. Ближайший матч состоится 15 мая, в пятницу. Начало – в 19:00 мск. На данный момент в серии ничья – 1-1.

