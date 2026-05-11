Потеря концентрации и захромавшее большинство: «Ак Барс» отдает «Локомотиву» первый матч финала

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в стартовой встрече финала Кубка Гагарина в Ярославле. Что помешало казанцам переломить ход игры и благодаря чему ярославцы вырвались вперед в серии – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Определяющей стала игра в неравных составах

Главная серия хоккейного сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом» стартовала сегодня в Ярославле. Для железнодорожников это третий подряд финал Кубка Гагарина. У «Ак Барса» же последнее участие в решающем раунде относится к сезону 2022/2023. И по итогу сегодняшней встречи ярославцы пока подтверждают статус действующего обладателя трофея.

Еще до начала серии многие эксперты прогнозировали, что определяющую роль в ней будет иметь игра в неравных составах. Так оно в первой игре и произошло. По одной значимой шайбе обе команды забили именно в большинстве. Вот только ярославцы благодаря своей утроили преимущество, а казанцы лишь придержали натиск хозяев, поставив многоточие в голевом противостоянии.

Гостям в большинстве сегодня определенно не везло. Первые три подряд попытки казанцев были не слишком внятными и завершились безрезультатно. Возможно, это и стало отправной точкой для последующих неудач «Ак Барса» во втором периоде и, как следствие, обернулось тремя пропущенными шайбами.

Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин: «Потеряли концентрацию»

Первые две из них казанцы пропустили в начале второго периода за 43 секунды. У команды произошла потеря концентрации. Об этом как раз и говорил главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин позавчера во время открытой тренировки в Казани перед выездом в Ярославль, заявив, что концентрация будет основополагающим фактором успеха в предстоящих встречах.

«Наверное, потеряли концентрацию. Первый гол пропустили с подставления, потом побежали отыгрываться – пропустили контратаку. Посмотрим, подумаем, примем решение», – сказал главный тренер казанцев на послематчевой пресс-конференции.

Примерно ту же мысль озвучил и форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко.

«Плохо начали, допустили индивидуальные ошибки, проиграли в борьбе. Нежелательный брак и ошибки – команда это чувствует, поэтому игра так складывается. Мы не успевали за быстротой паса и ошибались в точности передач. На льду надо выходить и умирать, а мы этого пока не делаем. Нам нужно перестроиться», – сказал Денисенко во время второго перерыва и добавил, что перед заключительным отрезком надо будет всей командой серьезно поговорить.

На третий период «барсы» вышли в совершенно другом настроении – судя по всему, разговор в раздевалке дал свои плоды. Гости доминировали на протяжении всей заключительной двадцатиминутки. Под конец встречи большинство у них наконец-то заработало. Татарстанцам удалось забить важную шайбу, которая пусть и не повлияла на исход матча, но добавила им уверенности и позволила изменить характер встречи.

Фото: ak-bars.ru

Ярославцы минимизировали трафик у ворот

Наставник «Локомотива» Боб Хартли еще до серии с «Ак Барсом» поработал над таким значимым фактором, как минимизация атак соперника непосредственно у ворот ярославской команды. Таким образом, при каждом приближении казанцев у владений Даниила Исаева всегда находились по меньшей мере два полевых игрока, предотвращающих броски по воротам.

Казанцы поняли, что на пятак лезть бесполезно, и воспользовались дальними бросками. Именно бросок с ходу Митчелла Миллера, проходившего вдоль синей линии, позволил им отквитать одну шайбу. Ни один игрок хозяев не успел в этом эпизоде закрыть проход американского защитника.

После матча Миллер отметил, что держать свой пятак в неприкосновенности так же важно и для его команды.

«Нужно отодвигать игру от своего пятака, нельзя позволять им закрывать Тимура Билялова. Бокс-аут и командная игра – вот что нужно», – заявил он.

По словам защитника, ситуация для «Ак Барса» после первой игры не особо приятная, но поправимая.

«Не думаю, что имеет большое значение, проиграешь ты или выиграешь в первом матче. После победных серий никто и не вспоминает об этом. Надо продолжать работать всей командой, двигаться дальше и выигрывать», – добавил Митчелл.

Фото: hclokomotiv.ru

Хартли помогла импровизация

Наставник «Локомотива» после матча отметил, что некоторое время, особенно в первом периоде, его команде понадобилось время для адаптации.

«Первый период ушел на адаптацию, могли сыграть лучше. Здорово провели второй период. Наверное, он стал решающим – забили хорошие голы», – сказал канадский специалист.

Необычным на первый взгляд выглядело и то, что во время игры Хартли несколько раз проводил ротацию в звеньях.

«Наверное, немного повлиял состав «Ак Барса», сочетания их звеньев. У нас было несколько дней, мы думали о сочетаниях. Незадолго до игры решил, что это будут неплохие звенья. Сегодня это сработало», – сообщил главный тренер ярославцев.

Следующий матч финала состоится 13 мая также в Ярославле. Начало – в 19:00 мск.