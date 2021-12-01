Фото: Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

В Казани стартовал первый Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш», что переводится с татарского как достижение. В течение трёх дней ведущие архитекторы из разных городов России, девелоперы, застройщики будут вести диалог, обсуждать новые тенденции, решения, материалы и подходы в строительстве и проектировании.

Идея мероприятия, как призналась главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, родилась от острого запроса застройщиков столицы РТ на высокопрофессиональные команды специалистов.

«У нас большой запрос от застройщиков на качественные архитектурные команды. Они понимают, что нужно развиваться и ищут архитекторов и градостроителей, которые могли бы выполнить качественно свою работу. Очень сложно по стране ездить и с каждой командой встречаться отдельно – мы решили собрать всех вместе на одной площадке, чтобы лично познакомиться с ведущими архитекторами», – подчеркнула Тухватуллина.

Участниками форума стали более 60 команд архитекторов, среди них такие именитые, как Сергей Скуратов, Александр Цимайло, Станислав Бошкович, а также выпускница КГАСУ, работающая архитектором в Лондоне.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

Одной из главных задач архитектурно-строительной отрасли ближайшего времени глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин назвал переход и обучение BIM-проектированию. Согласно постановлению Правительства РФ прошлого года, уже с первого января следующего года все проекты должны проектироваться и приниматься в BIM.

«Надо обучить работе с BIM-проектированием 1,5 тысячи сотрудников только государственных структур. Мы уже начали проводить курсы обучения BIM-технологиям. А некоторые наши проектировщики, Гипронииавиапром, Татинвестгражданпроект, компания «Ак Барс Инжиниринг» уже работают в BIM. Более того мы уже спроектировали и получили экспертизу учебных корпусов в Иннополисе в BIM, также мы спроектировали бассейн в 175-й школе Казани – на ней мы обкатали с подрядчиками, как это будет работать и в дальнейшем», – сказал Айзатуллин.

Он подчеркнул, что тому, кто непосредственно эксплуатирует здание, лучше знать, какие изменения нужно внести, а с помощью BIM-строительства изменения в проект можно внести за несколько секунд.

«Все подрядчики, исполняющие госзаказ, будут работать в системе BIM-технологий. Это очень удобно, если нужно внести изменения в фасад, установить дополнительную решетку и так далее», – отметил министр.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что название форума «Казаныш» неспроста переводится как достижение. Как минимум за последнее десятилетие, по его словам, город прошел большую дорогу вместе с архитектурно-строительным университетом, строительными компаниями и застройщиками.

«Больше половины покупателей в некоторых новых жилых комплексах не резиденты ни Казани, ни Татарстана. Такой сейчас у нас уровень. И я верю, что это наше начинание [форум] будет иметь продолжение. Верю, что это очередная хорошая страница в истории нашего города, это работа, результаты которой мы будем пожинать впоследствии долгие годы», – напутствовал Ильсур Метшин.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

В первый день форума участники обсудят роль архитектора в создании облика города, востребованность качественных архитектурно-градостроительных решений на рынке, подходы к формированию идеальной среды для жизни, проектирование в историческом центре города и др.

Второй день будет посвящен презентациям ведущих архитекторов и градостроительных компаний России. По словам Ильсияр Тухватуллиной, организаторы форума не ограничивали участников, но они должны удивить – в той форме, как они сами сочтут это возможным.

3 декабря состоится знакомство участников «Казаныш» с новыми технологиями в строительстве, инновационными материалами, которые представят ведущие российские компании.

В этот же день подведут итоги смотра-конкурса на лучший объект Казани за последние 5 лет. Заявилась на него 41 компания, номинировав 112 реализованных объектов и проектных предложений. Победителей определят по 15 номинациям – например, «Лучшее общественное здание», «Лучший спортивный объект», «Новая жизнь объекта (реновация)» и др. Подобный конкурс проводился до этого в 2017-м.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина выразила надежду, что Всероссийский архитектурно-строительный форум может стать ежегодным мероприятием. Первых результатов качественного изменения облика Казани, по ее словам, можно будет ожидать уже через 2-3 года.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

«Системный подход, системное прокачивание всей архитектурно-строительной отрасли – это хороший путь, который даст хороший результат. Надеюсь, на будущий год мы снова встретимся на этом форуме», – сказала Тухватуллина.