В Казани суд вынес приговор экс-ведущему специалисту ГК «Автодор» и его супруге

Приволжский суд Казани вынес приговор бывшему ведущему специалисту «Автодора» Алмазу Залалтдинову и его супруге Эльмире Залалтдиновой. Их признали виновными в мошенничестве.

«Признать виновными и назначить наказание Залалтдинову четыре года условно, Залалтдиновой также четыре года условно», – сказал судья. Помимо этого, судом установлен испытательный срок продолжительностью четыре года.

Суд установил, что супруги обещали помочь компании «Тимер Лэнд Плюс» незаконно уменьшить сумму уплаты налогов. В 2022 году супруга Залалтдинова, будучи председателем ТСЖ, получила от некоей Шакировой взятку в размере чуть больше 18 млн рублей. Деньги предназначались «должностным лицам правоохранительной системы РТ и высокопоставленным должностным лицам Управления ФНС по РТ». После этого, по словам супругов, фирме якобы снизят сумму налогов.

Однако достигнутые соглашения остались невыполненными. В результате обществу с ограниченной ответственностью начислили 87 млн рублей налогов и пени на 26 млн рублей.

До обвинения в мошенничестве Залалтдиновым вменяли посредничество во взятке, позже статью переквалифицировали. Сначала, как установило следствие, Эльмира Зилалтдинова пообещала Шакировой, что все разрешится успешно, но после того, как долг фирмы вырос, вернула 11 млн рублей. Остальные 6 млн рублей были супругами присвоены.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Кроме того, во время следствия выяснилось, что супруги владеют коттеджем и земельным участком. Однако, как объяснил Алмаз Зилалтдинов, эта недвижимость на самом деле принадлежит его бывшему однокласснику и экс-главе следственного отделения Приволжского района Казани Марселю Мустафину. Помимо этого, он рассказал и про квартиру Мустафиных в Турции, и про другие дорогостоящие покупки этой семьи. Как стало известно «Татар-информу», на допросе Залалтдинов объяснил, что также он является номинальным собственником автомобиля Lexus RX 300 2018 года выпуска, а также земельного участка и возведенного на нем дома на улице Залесной в Казани.

Напомним, в июле 2023 Мустафин покинул пост главы следственного отдела по Приволжскому району Казани. Его перевели на должность следователя по особо важным делам Зеленодольского отдела СКР по РТ, а затем отправили в Нижегородскую область.

Советский суд Казани продолжает рассматривать иск бывшего прокурора Татарстана Илдуса Нафикова к экс-начальнику Приволжского отдела Следкома по РТ Марселю Мустафину, который в настоящее время работает исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела по Нижегородскому району в Нижнем Новгороде.