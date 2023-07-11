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Происшествия 11 июля 2023 09:39

Глава следкома по Приволжскому району Казани покинул пост

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Руководитель следственного отдела по Приволжскому району Казани, подполковник юстиции Марсель Мустафин покинул свой пост.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе СУ СК РФ по РТ, исполняющим обязанности назначен Эдуард Закиров.

Марсель Мустафин стал следователем по особо важным делам Зеленодольского отдела СКР.

#следком татарстана
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