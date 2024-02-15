«Обещали передать взятку налоговикам»: супругов из Казани судят за аферу на 17 млн рублей

Сегодня в Приволжском районном суде Казани стартовал судебный процесс по уголовному делу супругов Алмаза и Эльмиры Зилалтдиновых. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как выяснилось позднее, в деле замешан и экс-глава следственного отдела Приволжского района Казани Марсель Мустафин, который покинул свой пост в июле прошлого года.

По версии следствия, супруги обещали бухгалтеру казанской фирмы выполнить роль посредников и передать «знакомым» в налоговых органах взятку в размере 17 млн рублей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Зилалтдиновы стали фигурантами уголовного дела в марте 2023 года, тогда их отправили под домашний арест. Судебное заседание по делу переносили два раза – сначала заболел один из подсудимых, после этого заболел адвокат Зилалтдиновых.

Сегодня на заседание Зилалтдиновы прибыли своим ходом - как выяснилось, позднее домашний арест им сменили на подписку о невыезде.

«В деле все, что указано, не имеет к нам никакого отношения. Мустафин вообще не имеет к нам никакого отношения», – коротко отметил Алмаз Зилалтдинов.

Эльмира Зилалтдинова подтвердила слова супруга и заявила, что лучше бы журналисты снимали в Парке Победы митинг, приуроченный ко дню окончания вывода советских войск из Афганистана. Женщина явилась на заседание сразу после митинга – ее отец Герой Советского союза, поэтому такие праздники она не пропускает.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В начале заседания суд удовлетворил ходатайство адвоката и запретил представителям СМИ фотографировать подсудимых. После этого слово предоставили прокурору, которая зачитала обвинительное заключение.

Как стало известно из материалов дела, Эльмира Зилалтдинова была давно знакома с некоей Шакировой – бухгалтером одной из казанских фирм. Женщина узнала, что муж Зилалтдиновой имеет связи в налоговых органах, поэтому и попросила ее помочь «решить» вопрос по работе. Выяснилось, что фирму, в которой работала Шакирова, после проверки обязали выплатить 80 млн налогов.

«Шакирова сообщила Зилалтдиновой о своей готовности передать незаконное денежное вознаграждение за решение вопроса. Зилалтдинова, узнав об обстоятельствах, решила использовать их в своих корыстных целях, направленных на хищение денежных средств Шакировой», – зачитала гособвинитель.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Таким образом Шакирова, «будучи введенной в заблуждение, действуя достигнутой договоренности, сформировала на своем компьютере платежное поручение на 405 тысяч рублей, на 1 млн 123 тысячи рублей и 298 тысяч рублей».

В материалах дела указано, что супруги пообещали уменьшить долги по налогам до 10 процентов от первоначальной суммы. Взятка перечислялась с марта по октябрь разными платежами - сначала наличными, потом деньги выводились через сторонние фирмы и передавались Зилалтдиновым. Всего получилось 17 миллионов рублей.

По версии следствия, когда последний платеж был передан, фирме пришло письмо из налоговой, где было сказано, что долг не только не уменьшился, но еще и вырос – учитывая пени, он превысил 100 млн рублей.

Следователи выяснили, что Эльмира Зилалтдинова сначала пообещала знакомой, что все разрешится, но после давления, вернула 11 миллионов рублей. Остальная сумма ушли в никуда – они якобы выплачивались в качестве гаранта сделки.

Позднее обо всем узнали правоохранители, а супругов задержали. После начала следствия и поиска имущества обвиняемых выяснилось, что за ними числится коттедж и земельный участок. Зилалтдинов заявил, что имущество лишь числится на нем юридически, а принадлежит на самом деле Марселю Мустафину.

Обвиняемый дал показания против главы следственного отдела Приволжского района Казани – он утверждал, что Мустафин владеет солидным имуществом, которое записано на его родню. В июле 2023 года стало известно, что Мустафин покинул свой пост. Его перевели на должность следователя по особо важным делам Зеленодольского отдела СКР по РТ, а затем отправили работать в Нижегородскую область. В октябре прошлого года по делу Мустафина стартовал гражданский процесс в Приволжском районном суде Казани. Его обвинили в обращении в доход государства активов на 34 млн рублей.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После того, как гособвинитель зачитал материалы дела, судья спросила у подсудимых, признают ли они вину.

«Признаем, раскаиваемся», – ответил Алмаз Зилалтдинов.

В связи с тем, что сегодня в суд не явились свидетели по делу, одним из которых является Марсель Мустафин, рассмотрение дела было решено перенести на март.