«На маму, на жену, на друга»: суд разбирается в имуществе экс-руководителя отдела СК

Сегодня прокуратура представила суду информацию о доходах экс-начальника СО Приволжского района Казани Марселя Мустафина и его банковских счетах. Надзорное ведомство настаивает: дом, квартиру в Турции и дорогое авто на свою зарплату он купить не мог. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».





Советский суд Казани продолжает рассматривать иск бывшего прокурора Татарстана Илдуса Нафикова к экс-начальнику Приволжского отдела Следкома по РТ Марселю Мустафину

Фото: © «Татар-информ»

«Не хватило бы зарплаты, чтобы столько купить»

Советский суд Казани продолжает рассматривать иск бывшего прокурора Татарстана Илдуса Нафикова к экс-начальнику Приволжского отдела Следкома по РТ Марселю Мустафину. Помимо него, среди ответчиков в деле его супруга, мать и бывший ведущий специалист ГК «Автодор» и по совместительству одноклассник Алмаз Залалтдинов. Иск подан на сумму в 34 миллиона рублей. Прокуратура требует обратить незаконно нажитое имущество Мустафина в доход государства.

По мнению надзорного ведомства, все, кто числится ответчиками, помогали Мустафину переоформлять незаконно нажитое имущество на себя, а именно: квартиру в Турции, коммерческую недвижимость, землю и дорогостоящее авто в Казани. При простейших подсчетах, уверена прокуратура, можно понять: законной зарплаты Мустафина на все это попросту не хватило бы.

Сегодня на заседании старший прокурор отдела по надзору и исполнению законодательства по противодействию Лилия Фаттахова попросила суд приобщить к делу диск, на котором записаны счета Мустафина в одном известном банке за последние несколько лет. Там же была информация о его доходах. Эту информацию она взяла из материалов уголовного дела Залалтдинова о мошенничестве.

Представители Мустафина возмутились неравным положением между истцом и ответчиками. Так как у них нет доступа к уголовному делу, они не могут ссылаться на показания участников дела Залалтдинова. Они попросили суд обязать представителя прокуратуры приобщить полностью уголовное дело Залалтдинова к гражданскому процессу, но им отказали, так как у суда нет таких полномочий. В итоге представитель прокуратуры и представители Мустафина сошлись на том, что Советский суд отправит запрос в Приволжский суд, чтобы адвокатам дали ознакомиться с материалами уголовного дела.

Стоит отметить, что дело Алмаза Залалтдинова и его супруги сейчас в Приволжском суде Казани – речь идет об обвинении в мошенничестве на 18 миллионов рублей. Процесс находится на стадии прений, и, скорее всего, в начале следующего года Залалтдинов услышит свой приговор.

Как стало известно «Татар-информу», по версии следствия, Залалтдинова, будучи председателем ТСЖ, в период с апреля по конец сентября 2022 года получила от некоей Шакировой взятку в размере чуть больше 18 миллионов рублей. Деньги предназначались «должностным лицам правоохранительной системы РТ и высокопоставленным должностным лицам Управления ФНС по РТ» за уменьшение суммы уплаты налогов ООО «Тимер Лэнд Плюс». Обществу с ограниченной ответственности по результатам налоговой проверки начислили налогов на 87 миллионов рублей плюс пени еще на 26 миллионов рублей.

По версии следствия, Залалтдинова, будучи председателем ТСЖ, в период с апреля по конец сентября 2022 года получила от некоей Шакировой взятку в размере чуть больше 18 миллионов рублей Фото: © «Татар-информ»

Как Залалтдинов связан с Мустафиным?

До обвинения в мошенничестве Залалтдинову вменяли посредничество во взятке, позже статью переквалифицировали. На одном из допросов он рассказал, что участок с баней и просторным домом в поселке Алтан ему не принадлежат. Он лишь номинальный собственник, а реальный – Марсель Мустафин. Помимо этого, он рассказал и про квартиру Мустафиных в Турции, и про другие дорогостоящие покупки этой семьи.

Как стало известно «Татар-информу», на допросе Залалтдинов объяснил, что также он является номинальным

собственником автомобиля Lexus RX 300 2018 года выпуска, а также земельного участка и возведенного на нем дома на улице Залесной в Казани.

«Фактически имущество принадлежит Мустафину, который приобрел его на свои деньги и распоряжался по своему

усмотрению», – говорил Залалтдинов.

В качестве свидетеля по уголовному делу Залалтдинова была допрошена девушка, которая рассказала, что разрабатывала дизайн-проект интерьера жилого дома, расположенного в поселке Алтан. Ремонт жилого дома находился под личным контролем Мустафина, а значимые вопросы по отделочным работам и установке электрооборудования согласовывались с его супругой.

Из материалов дела: в 2019 году супруга Мустафина приобрела квартиру площадью в 65 квадратных метров в турецкой Аланье Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О каком еще имуществе Мустафина идет речь?

Как стало известно «Татар-информу», из материалов дела, в 2019 году супруга Мустафина приобрела квартиру площадью в 65 квадратных метров в турецкой Аланье. Мустафин обратился к некоему Карамову с предложением о покупке квартиры за 2 миллиона 700 тысяч рублей в 2020 году и тот согласился.

По договору купли-продажи, заключенному в 2019 году между продавцом и покупателем Завкиэ Мустафиной – матерью Марселя Мустафина, было приобретено нежилое помещение общей площадью в 97 квадратных метров на улице Баки Урманче. Прокуратура считает, что для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении имущества в договоре умышленно и кратно занижена его стоимость до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Позже это помещение продали другой женщине за 3 миллиона 300 тысяч рублей.

Стоимость занизили, поскольку Завкиэ Мустафина уже находилась на пенсии и ее доход с 2016 по 2018 год составил всего 623 тысячи рублей. Иных официальных доходов у нее не было.

В 2023 году по договору купли-продажи между Залалтдиновым и супругой Мустафина она купила автомобиль Lexus RX 300 за 3 миллиона рублей.

На основании договора купли-продажи земельного участка в 2018 году между ООО «Специализированный депозитарий Сбербанка», управляющим закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Приозерный» и Залалтдиновым была заключена сделка. В результате сделки Залалтдинов купил за 3 миллиона рублей участок в более чем тысячу квадратных метров на улице Лесной.

На участке Мустафин отстроил дом в 380 квадратных метров и баню в 59 квадратных метров. Как стало известно «Татар-информу», согласно экспертизе, стоимость строений на середину 2023 года составила 18,5 миллиона рублей за жилой дом и чуть больше 3 миллионов рублей за баню.

В Приволжском суде Казани претензии на дом высказал предприниматель Эдуард Спиридонов. Он пытался доказать свои права на ту же недвижимость. Говорил, что Мустафин – его друг, который лишь курировал стройку оспариваемого дома. А права на землю у Зилалтдинова появились потому, что Спиридонов практически все время живет за границей и не мог лично решать вопросы по проведению коммуникаций и прочим мелочам.

Кроме того, в 2023 году супруга Мустафина приобрела у ООО «Городская недвижимость» нежилое помещение площадью в 138 квадратных метров на улице Фучика в Казани. Стоимость объекта недвижимости составила 1 миллион 250 тысяч рублей. Прокуратура считает, что цена была занижена, чтобы подогнать ее под доходы госслужащей, позже эту недвижимость продали за 3,5 миллиона рублей.

Таким образом, прокуратура уверена, что за период с 2018 по 2023 год на неустановленные доходы Мустафин купил пять объектов недвижимости и автомобиль на общую сумму в 34 миллиона рублей. Поскольку часть имущества уже была продана, в доход государства деньгами прокуратура требует 6 миллионов рублей.

Сейчас Марсель Мустафин работает исполняющим обязанности руководителя Следственного отдела по Нижегородскому району в Нижнем Новгороде.