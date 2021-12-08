В Казани суд оглашает обвинение тридцати участникам ОПГ «Тукаевские»

Вахитовский суд Казани приступил к оглашению обвинительного заключения по громкому делу ОПГ «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек. Их обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и других преступлениях.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Первое заседание по делу состоялось еще в сентябре, однако начать оглашение гособвинения удалось только сегодня. Процессы срывались один за другим: собрать всех участников процесса, которых, с учетом адвокатов, более 60 человек, было непросто. Слушания откладывались то по причине болезни, то по причине неявки защитников, прошлое заседание сорвал один из подсудимых, который пришёл в суд пьяным.

Напомним, что, по версии следствия, группировку основали трое казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершали угоны, повреждали чужое имущество, совершали разбойные нападения.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Также подсудимых обвиняют в хищении у восьми казанцев и одной фирмы в общей сложности 50 млн рублей.

Уголовное дело насчитывает более 200 томов. Предполагается, что оглашение гособвинения может занять несколько дней.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские». Первое слушание по делу состоялось в сентябре.