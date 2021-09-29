Создание ОПГ, мошенничество на 50 млн, вымогательства: за что судят «Тукаевских»

Сегодня в Казани начиналось рассмотрение одного из самых масштабных уголовных дел – группировки «Тукаевские». На скамье подсудимых 30 человек, вину признали только двое, а один из организаторов все еще в розыске. Подробности из зала суда – в репортаже ИА «Татар-информ».

Пятнадцать задержанных на время следствия заключены под стражу, их сегодня доставил конвой

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня утром в здании Советского суда Казани был большой ажиотаж – на одно слушание явились более полусотни человек, причем 30 из них подсудимые. Все их следствие считает участниками ОПГ «Тукаевские». Им предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательствах, мошенничествах, причинении тяжкого вреда здоровью, организации канала незаконной миграции и многих других преступлениях.

Тщательно скрывали лица, от комментариев отказывались

Рассмотрение дела было поручено судье Вахитовского суда Казани Алмазу Ахметжанову, однако предварительное слушание состоялось в новом здании Советского районного суда, поскольку только в нем есть залы, способные вместить такое количество людей.

Пятнадцать задержанных на время следствия заключены под стражу, их сегодня доставил конвой. Четверо находятся под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде, остальные – под запретом определенных действий, все они прибыли на заседание самостоятельно.

Помимо участников процесса старт громкого дела привлек в здание суда большое количество журналистов Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Помимо участников процесса старт громкого дела привлек в здание суда большое количество журналистов, что заметно встревожило как самих подсудимых, так и их защитников, поскольку изначально было заявлено, что заседание пройдет в закрытом режиме. Действительно, представителей СМИ на сам процесс не пустили, позволили присутствовать в зале только до появления судьи.

Все это время обвиняемые тщательно скрывали свои лица и от каких-либо комментариев отказывались. Отметим, что полностью вину признали только двое из них, еще шестеро – частично, остальные причастность к преступлениям отрицают.

«Собрали всех известных им (сотрудникам правоохранительных органов, – прим. Т-и) людей вокруг, в чем-то обвинили», – высказался Евгений Осипов, один из подсудимых, которого на слушание доставили из СИЗО.

По версии следствия, ОПГ орудовала на территории Казани с 2006 года и в ее состав входили несколько бригад Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Участие в преступной организации он отрицает, по его словам, с остальными обвиняемыми по делу познакомился только во время следствия.

Трое лидеров за решеткой, еще один – в розыске

По версии следствия, ОПГ орудовала на территории Казани с 2006 года и в ее состав входили несколько бригад: «Цумовские», «Авторовские», «Дальневские», «Даниловские», «Азатовские», «Сиротки» и другие. В разное время группировка пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершили массу преступлений: кроме вышеперечисленных, это угон автомобиля, повреждение чужого имущества, хулиганства и разбойные нападения.

«Созданное преступное сообщество имело четкую внутреннюю организационную структуру. В рамках так называемых силовых акций членами структурных подразделений преступного сообщества без предъявления потерпевшим каких-либо требований материального характера совершался ряд демонстративных преступных действий, связанных с нападением на граждан с применением физического насилия и причинением имущественного ущерба и нравственных страданий», – рассказала пресс-секретарь Вахитовского суда Казани Татьяна Салова.



Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тыс. иностранцев.

По данным следствия, лидерами группировки были Наиль Шайхутдинов, Геннадий Кирилов и Альфред Гильмутдинов – им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Еще один предполагаемый организатор ОПГ – Анатолий Агрба – сбежал из России и сейчас находится в розыске, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В чем еще обвиняют «Тукаевских»?

Сегодня состоялось лишь предварительное слушание – на нем суд установил личности обвиняемых, разъяснил им их права и обязанности, а также выслушал ряд ходатайств со стороны защиты. Среди них – отводы троим адвокатам, ни один из которых не был удовлетворен судьей.

«В настоящее время на скамье подсудимых порядка 30 обвиняемых в возрасте от 26 до 60 лет. Прежде всего они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, а также в ряде других тяжких преступлений, которые касаются разбоя, мошенничества, махинации со страховыми выплатами, а также причинения тяжкого вреда здоровью», – поделился помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

В настоящее время на скамье подсудимых порядка 30 обвиняемых в возрасте от 26 до 60 лет Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Сегодня предварительное слушание по делу было отложено, следующее заседание состоится уже 4 октября.

Отметим, что дело расследовалось в МВД Татарстана, однако в марте этого года уже в Следкоме возбудили дело о более жестоких преступлениях «Тукаевских» – расстреле коммерческого директора «Стройхолдинга» и предполагаемого авторитета группировки «Перваки» Роберта Аюпова, а так же организации покушения на гендиректора «УНИКСа» Александра Щербакова и убийстве пяти человек в составе банды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские». Сегодня состоялось первое слушание по делу.