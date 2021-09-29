В Казани перед судом предстали 30 участников ОПГ «Тукаевские»

Вахитовский суд Казани начал рассмотрение масштабного дела в отношении участников ОПГ «Тукаевские». На скамье подсудимых оказались сразу 30 человек. Им предъявлены обвинения в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и многих других преступлениях.

Несмотря на то, что дело рассматривает Вахитовский суд Казани, сегодня слушание состоится в новом здании Советского районного суда, поскольку только в нем есть залы, способные вместить такое количество людей.

Более десяти задержанных на время следствия заключены под стражу, их сегодня доставил конвой. Четверо находятся под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде, остальные – под запретом определенных действий, они прибыли на заседание самостоятельно.

Фото: © Алина Файзрахманова

По версии следствия, группировку основали трое казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершали ряд преступлений: кроме вышеперечисленных, это угон автомобиля, повреждение чужого имущества, хулиганства и разбойные нападения.

Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысяч иностранцев.

Полностью вину признали только двое подсудимых, еще шестеро - частично, остальные полностью отрицают свою причастность.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПГ «Тукаевские».