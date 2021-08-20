В Казани предстанут перед судом 30 участников ОПГ «Тукаевские»

В Вахитовском районном суде Казани в ближайшее время будут судить тридцать участников ОПГ «Тукаевские», которых обвиняют в создании преступной группы, вымогательстве, мошенничестве, причинении тяжкого вреда здоровью, организации незаконной миграции и многих других преступлениях.

По версии следствия, группировку основали трое казанцев в 2009 году, в разное время она пополнялась новыми участниками. В течение нескольких лет они совершали различные преступления: кроме вышеперечисленных, это угон автомобиля, повреждение чужого имущества, хулиганства и разбойные нападения.

Помимо этого, следствие считает, что участники ОПГ похитили у восьми граждан и одной фирмы более 50 млн рублей, а также незаконно провезли на территорию страны около 7,6 тысяч иностранцев.

Двое соучастников полностью согласились с обвинением, еще шестеро свою вину признали частично, остальные отрицают свою причастность. Большинство задержанные на время следствия заключены под стражу, четверо находятся под домашним арестом, еще четверо – под подпиской о невыезде, остальные – под запретом определенных действий.